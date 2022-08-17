В Курске набирают добровольцев в батальон материально-технического обеспечения

Зарплату обещают до полумиллиона рублей в месяц Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске формируются батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки российских войск на территории ЛНР, ДНР и Украины. Батальон будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой, сообщает администрация региона.

Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами России и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, сказали в обладминистрации. Возрастной ценз увеличен до 60 лет.

Подробности можно узнать в городских военкоматах по месту жительства: военкомат Центрального и Сеймского округов областного центра — улица Димитрова, 31, военкомат Железнодорожного округа — ул. 2-я Рабочая, 20 и пункт набора по контракту — ул. Союзная, 32.

Помимо этого, для тех, кто хочет вступить в батальон «Сейм», 20 августа с 11.00 до 16.00 пройдет День добровольца. На Театральной площади, Новой Боевке и возле Дворца молодежи будут развернуты пункты, где можно записаться в батальон «Сейм».