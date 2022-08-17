В Курскую стоматологическую поликлинику поступил аппарат компьютерной томографии

«Ротограф EVO 3D» передали из курского онкоцентра Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую областную стоматологическую поликлинику поступил аппарат для компьютерной томографии. Рентгеновский аппарат «Ротограф EVO 3D» передали из курского онкоцентра. Теперь специалисты областной стоматологической поликлиники осваивают современный метод диагностического исследования - конусно-лучевую компьютерную томографию.

Она относится к категории объемных 3D цифровых исследований и позволяет оценить состояние зубочелюстной системы, получить точную картину строения корней и каналов зуба, увидеть все воспалительные процессы зубочелюстной системы.

С применением метода конусно-лучевой компьютерной томографии повысится качество диагностики и лечения стоматологических заболеваний, сказали в комитете здравоохранения региона.