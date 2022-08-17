В Курске перекроют движение на ряде улиц

Проезд перекроют в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, с 9:00 18 августа до 20:00 25 августа будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Гудкова, от Фестивальной до Дубровинского.

C 9:00 18 августа до 21:00 29 августа будут введены ограничения на движение автомобильного транспорта на участке улицы Гайдара, от Пионеров до Красной Армии, а также на участке улицы Софьи Перовской, от Гайдара до Добролюбова.

В ведомстве отметили, что перекрытия движения связаны с ремонтом теплосетей, который проводит ПАО «Квадра».

Ранее КП сообщала, что в Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 17 августа, проводят ремонт на 12 улицах.

Так, на улицах Садовая, Кирова, Золотая, Чехова, Крюкова, Менделеева и Овечкина ремонтируют тротуары. На улице 1-я Строительная проводят подготовку основания для устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На Почтовой, Ломоносова и Мичурина меняют бортовой камень. На Кирова и Трубной производят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.