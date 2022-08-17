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Общество17 августа 2022 10:11

Курянам предлагают принять участие в конкурсе «Запиши мошенника»

Необходимо снять на видео телефонный разговор с аферистами
Кристина ГОРБАТЕНКО
Конкурс продлится до 17 октября

Конкурс продлится до 17 октября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

УМВД по Курской области совместно с отделением банка России и Литературным музеем проводят конкурс «Запиши мошенника». Цель конкурса – поспособствовать тому, чтобы как можно больше курян обратили внимание на проблему телефонного мошенничества.

Для участия необходимо снять профилактический ролик.

- Если вам поступает подозрительный звонок, связанный с вашим счетом в банке, запишите этот разговор, - объясняют в полиции. – Помните о мерах безопасности – не сообщайте свои персональные данные, данные карты и коды из смс.

Разговор должен быть информативным, без нецензурных выражений, приветствуется юмор. Все ролики будут публиковаться в группе «Полиция Курской области». Авторов, чьи работы получат наибольшее количество просмотров, отметят призами Литературного музея и Отделения Курск банка России.

Конкурс продлится до 17 октября 2022 года. В преддверии Дня сотрудников органов внутренних проведут награждение победителей.