23 августа в Курске на улице Литовской отключат свет

В Сеймском округе будут проводить плановые работы
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
На следующей неделе в Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого без света временно останутся дома в Сеймском округе.
Так, 23 августа с 09:00 до 15:00 электричество отключат по адресам: улица Литовская 87А/2, 87А/1, 93А, 95А/2, 95А/3, 95А/5, 95А/6.
Телефон для справок: 37-31-28.
В Железнодорожном и Центральном округах отключений не запланировано.
Телефоны для справок:
РЭС Железнодорожного округа - 26-32-10.
РЭС Центрального округа - 32-40-89.
Ранее КП сообщала, что с 16 по 19 августа в Курске девять улиц останутся без света
Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах.