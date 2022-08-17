23 августа в Курске на улице Литовской отключат свет

В Сеймском округе будут проводить плановые работы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На следующей неделе в Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого без света временно останутся дома в Сеймском округе.

Так, 23 августа с 09:00 до 15:00 электричество отключат по адресам: улица Литовская 87А/2, 87А/1, 93А, 95А/2, 95А/3, 95А/5, 95А/6.

Телефон для справок: 37-31-28.

В Железнодорожном и Центральном округах отключений не запланировано.

Телефоны для справок:

РЭС Железнодорожного округа - 26-32-10.

РЭС Центрального округа - 32-40-89.

Ранее КП сообщала, что с 16 по 19 августа в Курске девять улиц останутся без света

Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах.