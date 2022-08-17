Под Курском из-за непотушенной сигареты загорелась деревянная постройка

16 августа пожарные выезжали по тревоге 25 раз Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Пожар произошел ночью 16 августа в поселке Искра Курского района. Там горела деревянная постройка. В региональном МЧС сообщают, что огонь также перекинулся на две соседние постройки.

Огнеборцам удалось потушить возгорание за десять минут. Предположительная причина пожара – непотушенная сигарета.

Всего 16 августа пожарные подразделения выезжали по тревоге 25 раз. В большинстве случаев горели стерня, сухая трава и мусор.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Особенно важно это сейчас, когда на территории области действует особый противопожарный режим. В случае беды обращайтесь по бесплатным и круглосуточным номерам «101» и «112».