В Курской области автомобиль сбил девятилетнего ребенка

Ребенок получил травмы Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, 16 августа примерно в 20:04 на улице Ленина города Обоянь, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21130», сбил несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 16 августа в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Медвенском районе в 16:20. По предварительным данным, на улице Промышленной поселка Медвенка водитель 1988 года рождения, без водительских прав, управляя мотоциклом «Xiamen Xiashing», столкнулся с автомобилем «Лада 219010», за рулем которого была женщина-водитель 1993 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.