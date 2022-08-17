В Курской области мужчина пытался угнать несколько автомобилей

Угонщика задержала полиция Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как рассказывают в региональном УМВД, в Курчатове к автомобилисту подошел мужчина и попросил довезти его до областного центра. Отказ вызвал агрессию, и между мужчинами началась потасовка. Водителю пришлось выйти из салона. Этим воспользовался угонщик, за считанные секунды он сел в машину и уехал. Владелец сразу обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что мужчина, сделав вокруг несколько кругов, вернул машину невредимой. После чего подошел к другому авто и занял водительское место. Оттуда полицейские его забрали и достали в отдел для разбирательства.

Мужчина объяснил, что в день кражи был на рыбалке с друзьями. У них сломался транспорт и он решил отправиться на поиск нужных деталей. Для этого и просил отвезти его в Курск, но из-за того, что был пьяным не смог себя контролировать.

В отделе полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.