17 августа в Курске ремонтируют дороги на 12 улицах

График работ может измениться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 17 августа, проводят ремонт на 12 улицах.

Так, на улицах Садовая, Кирова, Золотая, Чехова, Крюкова, Менделеева и Овечкина ремонтируют тротуары. На улице 1-я Строительная проводят подготовку основания для устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На Почтовой, Ломоносова и Мичурина меняют бортовой камень. На Кирова и Трубной производят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках. Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.

Помимо этого, сегодня теплоэнергетики заменят участок трубопровода от улицы Садовой до улицы Кирова, протяженность которого свыше 1,4 километра.

Рабочие уже демонтировали ветхие трубы на участке между улицей Садовой и Кати Зеленко и подготовили сетевые каналы к укладке новой теплотрассы.

Продолжаются и демонтажные работы напротив ТЦ «Пушкинский».