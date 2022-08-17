Число заболевших коронавирусом за сутки курян выросло до 179

В регионе растет число случаев заражения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 17 августа, в Курской области коронавирусом заболели еще 179 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 122 154 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 233 человека, на ИВЛ – 5 (2 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2501 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Число случаев заражения в регионе продолжает расти. Так, по данным оперштаба на 16 августа , коронавирусом заразились еще 164 человека. Однако летальных случаев так же не было зафиксировано.