По Курску ездят праздничные троллейбусы

21 августа по Курску проедет специальный экскурсионный троллейбус Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 августа – день рождения курского троллейбуса. В этом году ему исполнится 50 лет. Специально к этому событию по улицам города курсируют праздничные троллейбусы.

Помимо этого, 21 августа по Курску проедет специальный экскурсионный троллейбус. Он отправится в 09:30 от Знаменского собора по маршруту №1.

- Программа подготовлена совместно с Туристско-информационным центром Курской области. Пассажиры смогут познакомиться с историей этого вида транспорта. Каждый участник экскурсии получит памятный проездной билет, - рассказывают в региональном комитете транспорта и дорог.

Также в этот день в 12:00 в парке «Боева дача» (территория амфитеатра) состоится финальный концерт поэтического конкурса «Я в зеленый троллейбус сажусь». Курские поэты исполнят стихотворения и музыкальные номера, посвященные электротранспорту города.