В Курской области Яблочный Спас отметят на водяной мельнице

Все желающие смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас». Начнется он с молебна и освящения даров у храма Преображения Господня.

С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки «Русь мастеровая», «Зона кузнеца», «Зона литейщика». Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.

Для любителей активного отдыха на поляне перед лесом будет организована «Зона народных игр». Все желающие смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.

В 15:30 творческую программу откроет традиционная пляска Курской области «Тимоня». В ней примут участие все коллективы и гости праздника, присоединиться смогут все желающие.

Праздничные мероприятия около водяной мельницы продолжатся и в выходные дни – 20 и 21 августа.

Из Курска и Обояни в Красниково будет курсировать транспорт, расписание будет опубликовано дополнительно. Координаты для самостоятельной поездки: 51.25575° 36.417476°.