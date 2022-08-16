В центре Курска идут дорожные работы

Работы идут на Золотой и Кирова Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершается ремонт проезжей части улицы Золотой в Курске. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность участка – более 800 метров, сообщает администрация региона.

В ночь с понедельника на вторник специалисты провели укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Если погода позволит, 17 августа ночью работы по устройству финального слоя дорожного покрытия будут продолжены на улице Кирова.

Автомобилистов призывают не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

Кроме ремонта полотна дороги, на этих улицах меняют бордюрный камень, ремонтируют тротуары и колодцы инженерных сетей. На финальном этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.