В Курске "Ночь кино" состоится на Театральной площади

Все показы проходят бесплатно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В последнюю субботу месяца, 27 августа, в Курской области в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», организованная Министерством культуры и Фондом кино. Начало в 21:00. На Театральной площади покажут три топовые российские картины 2022 и 2021 годов: завершающую часть фэнтези-трилогии «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+, фантастическую комедию «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) 12+ и спортивную драму «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) 6+.

Также в регионе продолжает работу XIII сезон проекта «Открытый экран».

В июле прошло 15 выездных мероприятий, которые посетили более 1500 человек. К отечественным семейным комедиям «Артек. Большое путешествие» и «Маленький воин», «объезжающим» районы Курской области с надувным экраном, добавилась еще одна – «Маруся фореva!». Эта трогательная история от режиссера Александра Галибина демонстрировалась и в Курске на Театральной площади в начале этого месяца. На кинопоказ пришли около 320 курян. В августе планируется провести еще 14 открытых киносеансов, после чего сезон проекта завершится.

Заключительный показ состоится 30 августа, сообщают организаторы.