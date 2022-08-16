21 августа пройдет забег "Курский характер"

На время проведения мероприятия в центре города будет ограничено движение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Забег «Курский характер» пройдет в регионе уже в третий раз.

В этот раз забег будет приурочен ко Дню Государственного флага и 79-летию победы в Курской битве. Во всех муниципальных образованиях участники соревнований на старт выйдут одновременно. Исключение составят приграничные районы. Всего в забеге примут участие 3200 человек.

Как рассказал заместитель главы администрации города Сергей Котляров, количество участников в Курске лимитировано — не более 500. Впервые на дистанцию могут выйти куряне в возрасте 12 лет, тогда как раньше допускали лишь с 14. Для участников старше 18 лет подготовят дистанцию 6 км.

Старт будет дан на Красной площади, а кольцевая трасса пройдет по улицам Горького, Мирной, парку «Боева дача». Для маленьких спортсменов дистанцию сократят до 2,5 км: до улицы Кати Зеленко — и обратно. Все спортсмены стартуют в 10. 00 от стелы Героям-курянам, где состоится возложение.

Участники забега должны зарегистрироваться в спортивно-оздоровительном центре «Меркурий» (улица Тускарная, 3а, тел: 22-70-71) до 21.00 18 августа.

На время проведения мероприятия в центре города будет ограничено движение: с 8.00 до 12.30 на Красной площади, с 9.45 до 12.00 на участках улиц Марата, Горького, Мирной и Тускарной.