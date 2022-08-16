Курская область передала более шести тонн гуманитарного груза российским военным

Военные получили продукты питания, средства гигиены, квадрокоптеры Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжается сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Как сообщают в областной администрации, на днях было передано более шести тонн продуктов питания, питьевой воды и средств гигиены. Также для военнослужащих были приобретены строительные инструменты, квадрокоптеры, устройства для принудительной посадки беспилотных летательных аппаратов.

Оказывают куряне помощь и гражданам ДНР и ЛНР, которые сейчас живут в Курской области. Так, благодаря благотворительному марафону «Мир детства» для помощи вынужденным переселенцам уже собрано свыше 18 миллионов рублей. В регионе работают 19 пунктов временного размещения, в них проживают 1 633 человека, в том числе 650 детей.

Всего с февраля для беженцев и военных в регионе было собрано более 270 тонн груза.

Кроме того, Курская область продолжает помогать и подшефному Первомайскому району. Сегодня уже заготовлено более 30 тонн строительных материалов и оборудования, которые будут подготовлены к отправке в ближайшее время.