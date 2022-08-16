В Курске начали подключать праздничную иллюминацию ко Дню города

В Курске начали готовиться ко Дню города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 сентября Курск отметит 990-летие. Подготовка к этому событию уже началась. В этом году к празднованию такой важной даты Курск значительно преобразится.

Так, сегодня, 16 августа, как сообщают в городской администрации, начнется подключение праздничной иллюминации.

Световые консоли заработают на улицах Перекальского, Карла Маркса, Сонина, Энгельса, Союзной, проспекте Победы и других. Праздничную подсветку будут включать одновременно с уличным освещением.

В преддверии Дня города и 79-й годовщины Победы в Курской битве проверили каждую конструкцию, заменили перегоревшие лампы.

А вчера на Театральной площади рабочие приступили к монтажу арки-перголы и качелей. Здесь также установят фотозоны, декоративную надпись «Курск 990» и светодиодный куб.