В Курске начали подключать праздничную иллюминацию ко Дню города

В Курске начали готовиться ко Дню города
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
4 сентября Курск отметит 990-летие. Подготовка к этому событию уже началась. В этом году к празднованию такой важной даты Курск значительно преобразится.
Так, сегодня, 16 августа, как сообщают в городской администрации, начнется подключение праздничной иллюминации.
Световые консоли заработают на улицах Перекальского, Карла Маркса, Сонина, Энгельса, Союзной, проспекте Победы и других. Праздничную подсветку будут включать одновременно с уличным освещением.
В преддверии Дня города и 79-й годовщины Победы в Курской битве проверили каждую конструкцию, заменили перегоревшие лампы.
А вчера на Театральной площади рабочие приступили к монтажу арки-перголы и качелей. Здесь также установят фотозоны, декоративную надпись «Курск 990» и светодиодный куб.