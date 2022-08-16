16 августа в Курске ремонтируют дороги на девяти улицах

Возможны затруднения в движении машин Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают ремонтировать дороги. Так, сегодня, 16 августа, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы на девяти улицах.

На Садовой, Кирова, Золотой, Чехова, Крюкова и Овечкина ремонтируют тротуары. На улицах Почтовая и Мичурина меняют бортовой камень. На Кирова и Аллейная проводят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.