В Курской области водитель без прав врезался в дерево

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. фото: Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

По данным регионального УГИБДД, 15 августа примерно в 19:30 вблизи села Сотниково Фатежского района водитель без прав 1973 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА 211340», не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир 1991 года рождения и пассажир 1965 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 15 августа в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла на проспекте Кулакова в Курске. По предварительным данным, примерно в 14:30 женщина-водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Киа», сбила велосипедиста 1991 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.