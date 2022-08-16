За сутки в Курской области коронавирусом заболели 164 человека

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 16 августа COVID-19 заразились еще 164 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 121 975 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 219 человек, на ИВЛ – 5 (2 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2501 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, с 4 августа в Курской области началась вакцинация от коронавируса назальной вакциной.

- Омикрон начинает свою активность с носовой полости. Первые симптомы у заболевших — першение в горле, слабость и температура. Именно поэтому использование назальной вакцины наиболее эффективно, в том числе и против омикрона, - объяснил замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий. – В Минздрав мы подали заявку на 200 тысяч доз вакцин с последующим возможным увеличением. Теперь будем ждать следующей партии.