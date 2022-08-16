В Кореневском районе Курской области отремонтировали детский сад и школу

Общая стоимость ремонтных работ - более трех миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Кореневском районе провели ремонт в Ольговском детском саду и Благодатенской средней школе. Об этом сообщают в областной администрации. Работы проходили в рамках проекта «Народный бюджет».

Так, стоимость ремонта в детском саду составила 558 тысяч рублей. Здесь заменили оконные блоки и входные двери, отремонтировали шесть крылец. Кроме того, в прошлом году в учреждение подвели газ, и построили на его территории новую игровую площадку.

Общая стоимость работ в Благодатенской школе – 2,6 миллионов рублей. В учебном учреждении заменили оконные блоки, подоконные доски, отливы и карнизы, а также провели в каждом классе косметический ремонт.