В Курске будет реконструировано трамвайное депо

Сейчас разрабатывают дизайн формы водителей трамвая и троллейбуса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что в 2022 году начнут проектировать трамвайную сеть, а в 2023-м планируют приступить к реконструкции самого депо и ремонту помещений. Все это позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

- Сейчас разрабатываем дизайн формы водителей трамвая и троллейбуса. Участие в выборе примут жители города. Новую экипировку персонала планируем ввести в следующем году, - отметил первый заместитель председателя регионального комитета транспорта и автомобильных дорог Александр Васильченко.

В следующем году курский трамвай отметит 125-летие. В честь этого будет рассматриваться вопрос о том, чтобы расширить экспозицию музея моделями трамваев разных лет.

Напомним, курское трамвайное депо работает с 1986 года. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. Всего в наличии 60 единиц пассажирского подвижного состава и 12 спецтрамваев. Ежедневно на линию выходят до 25 вагонов разных типов.