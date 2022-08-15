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Общество15 августа 2022 14:16

В больнице Дмитриевского района Курской области капремонт проведут в 2025 году

В медучреждении появится новое оборудование
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ремонт проведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Ремонт проведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Фото: Архив "КП"

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в районной поликлинике Дмитриевского района в 2025 году пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщают в областной администрации. В 2024 году больница получит новое оборудование – флюорограф и маммограф, а до конца текущего года в здании поликлиники установят новый лифт.

Помимо этого, до конца 2022 года Дмитриевская ЦРБ получит новую «Ладу-Ларгус», а в следующем по программе модернизации для районов будет закуплено шесть автомобилей.

Председатель комитета здравоохранения Курской области Екатерина Письменная проверила, как организованы в учреждении диспансеризация и диспансерное наблюдение. Она отметила, что район значительно улучшил свои показатели с начала года.

- Главная цель проводимых мероприятий – снижение смертности. И с начала этого года здесь показатель снизился на 42% по сравнению с 2021, - сказала Екатерина Письменная.