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Происшествия15 августа 2022 12:51

Курянин пытался убить свою жену и знакомого

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина и женщина получили ранения ножом в голову

Мужчина и женщина получили ранения ножом в голову

Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 12 августа пьяный мужчина был в доме на улице Ново-Маслово деревни Маслова Октябрьского района. Там у него из-за личной неприязни произошел конфликт с его женой и знакомым. В ходе ссоры курянин ударил женщину и мужчину ножом в голову и скрылся с места преступления.

К счастью, обошлось без летальных исходов. Пострадавших мужчину и женщину своевременно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

В настоящее время мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.