Курянин пытался убить свою жену и знакомого

Мужчина и женщина получили ранения ножом в голову Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 12 августа пьяный мужчина был в доме на улице Ново-Маслово деревни Маслова Октябрьского района. Там у него из-за личной неприязни произошел конфликт с его женой и знакомым. В ходе ссоры курянин ударил женщину и мужчину ножом в голову и скрылся с места преступления.

К счастью, обошлось без летальных исходов. Пострадавших мужчину и женщину своевременно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

В настоящее время мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.