Благоустройство сквера имени Кати Зеленко в Курске завершат к 1 сентябрю

Завершаются работы в сквере имени Кати Зеленко Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации Курской области сообщили, что постепенно завершаются работы в сквере имени Кати Зеленко. Здесь уже выполнили монтаж уличного освещения, расширили пешеходную зону, установили бортовой камень. На 80% выполнена система полива, полностью она будет готова к концу недели.

Сейчас в сквере укладывают тротуарную плитку. В ближайшие дни завезут растительный грунт для устройства газонов, семена уже закуплены.

Помимо этого, в сквере установят новые лавочки и урны, а также стенд с информацией о легендарной летчице.

Завершить благоустройство сквера планируют к 1 сентября. А осенью взамен снесенных аварийных и больных деревьев высадят более 40 новых, а также около 600 кустарников.