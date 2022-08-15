В Курске на четырех стройплощадках нашли нарушения

Продолжается мониторинг содержания строительных площадок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мониторинг содержания строительных площадок в Курске продолжается. Так, на прошлой неделе специалисты городского комитета архитектуры и градостроительства проверили девять объектов.

Как сообщают в городской администрации, в результате проверки нарушения выявили на четырех строительных площадках: на улицах Чехова, Ломоносова, Малиновой и Димитрова. Застройщикам предстоит устранить их в самое короткое время.

Ранее КП сообщала о строительстве школы на проспекте Вячеслава Клыкова. Учебное учреждение рассчитано на тысячу мест. На его стройку в рамках национального проекта «Образование» было выделено 1,4 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в январе 2023 года. Затем начнется работа по формированию педагогического коллектива и классов, получению лицензии на образовательную деятельность и установке оборудования.