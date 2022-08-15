С 16 по 19 августа в Курске девять улиц останутся без света

В городе будут проводить плановые работы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого без света временно останутся девять улиц.

В Сеймском округе:

16 августа с 9-30 до 15-00

Заводская 83, 83А

Малышева 10А, 12А, 10-14

17 августа с 13-30 до 16-30

Магистральный пр-д 18Б, 22, 24А, 24Б, 26А, 11В

19 августа с 9-30 до 15-00

Обоянская 23-25,

Дружбы 1 - 7, 1А, 3А,

Народная 4 - 10/27,

Белгородская 20/1 - 24

Телефон для справок: 37-31-28.

В Железнодорожном округе:

17 августа с 13-30 до 16-30:

Островского 8, 10

Маяковского 107, 109

Телефон для справок: 26-32-10.

В центральном округе электричество отключать не будут.

Телефон для справок: 32-40-89.