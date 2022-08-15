С 16 по 19 августа в Курске девять улиц останутся без света

В городе будут проводить плановые работы
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого без света временно останутся девять улиц.
В Сеймском округе:
16 августа с 9-30 до 15-00
Заводская 83, 83А
Малышева 10А, 12А, 10-14
17 августа с 13-30 до 16-30
Магистральный пр-д 18Б, 22, 24А, 24Б, 26А, 11В
19 августа с 9-30 до 15-00
Обоянская 23-25,
Дружбы 1 - 7, 1А, 3А,
Народная 4 - 10/27,
Белгородская 20/1 - 24
Телефон для справок: 37-31-28.
В Железнодорожном округе:
17 августа с 13-30 до 16-30:
Островского 8, 10
Маяковского 107, 109
Телефон для справок: 26-32-10.
В центральном округе электричество отключать не будут.
Телефон для справок: 32-40-89.