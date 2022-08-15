В Курской области нашли минометную мину

Взрывоопасную находку обнаружили в Курчатовском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найден ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 августа. Опасную находку обнаружили вблизи поселка Иванино Курчатовского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщают, что найдена была 81-миллиметровая минометная мина. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».