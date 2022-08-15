В Курске на проспекте Дружбы горел автомобиль

В результате пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании поступило дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 августа в 14:00. Горел автомобиль на проспекте Дружбы.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 14:05, справиться с огнем удалось в 14:08. Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

В региональном МЧС сообщают о том, что горел автомобиль «ВАЗ 2111». В результате возгорания никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».