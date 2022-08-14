Курский «Авангард» победил в Москве

В седьмом туре подопечные Дениса Гершуна сыграют 21 августа дома с домодедовским «Пересветом». Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 14 августа, в матче шестого тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался в Москве с дублем местной «Родины». Уже на пятой минуте наши парни повели в счете – 11-метровый удар реализовал Мингазов. На 13-й минуте хозяева выправили ситуацию – отличился Несов. Точку в матче на 57-й минуте поставил Земсков. 2:1 – в пользу курян.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 1 лидирует «Авангард» с 16-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (12). В седьмом туре подопечные Дениса Гершуна сыграют 21 августа дома с домодедовским «Пересветом».

Что касается бомбардирской гонки, то Земсков упрочил единоличное лидерство – у него стало семь точных ударов. У его ближайшего преследователя Рената Васиченко из «Сахалинца» пять голов.