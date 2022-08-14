За сутки в Курской области выявили коронавирус у 136 человек

За минувшие сутки в Курской области выявили коронавирус у 136 человек. По данным оперштаба на 14 августа, всего в регионе зарегистрировано 121 662 подтвержденных случая заболевания ковидом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 225 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

Как сообщили в оперативном штабе, на сегодняшний день скончались 2501 человек. За истекшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Число зараженных в Курской области растет день ото дня. Так, на 12 августа в регионе было выявлено 113 случаев заболевания, а 13 августа зарегистрировали 125 зараженных.