Расследование продолжается. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Житель Курской области ударил полицейского кружкой по голове. Суджанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 4 августа подозреваемый находился в доме на улице 1-я Рабочая села Любимовка Большесолдатского района. Проявляя агрессию и ругаясь матом, мужчина подошел к прибывшему по вызову сотруднику полиции и ударил керамической кружкой в область головы.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.