В Рыльском районе Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы будут проходить с 10:00 до 15:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области опять неспокойно. На этот раз стреляют в Рыльском районе. Но, как сообщает глава района Андрей Лисман, это всего лишь учебные стрельбы российских военнослужащих.

Стрельбы пройдут в западной части Рыльского района с 10:00 до 15:00. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее КП сообщала, что утром 11 августа приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Сработала система экстренного оповещения и местные жители успели спрятаться в укрытиях в частном секторе, в погребах, например.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи. Там оказались повреждены гражданские объекты, их продолжают восстанавливать.