В Курской области отмечен рост заболеваемости COVID-19

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 13 августа, в Курской области коронавирусом заразились еще 125 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 121 526 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 210 человек, на ИВЛ – 5 (3 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2501 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В регионе продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 12 августа, в Курской области было выявлено 113 подтвержденных новых случаев заболевания ковид.