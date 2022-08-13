Ночью под Курском горел дом

Причина пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 августа в 01:50. В селе Хмелевое Фатежского района горел дом.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 02:15, справиться с огнем удалось в 02:25. Возгорание тушили 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара повреждена кровля жилого деревянного дома размером 10х8 метров, уничтожено домовое имущество, закопчены стены. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».