В 2022 году в Курской области восстановят более 300 гектаров леса

Уже удалось восстановить более 257 гектаров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году, согласно годовому плану, в Курской области проведут работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 305 гектаров. Уже удалось восстановить более 257 гектаров – это 84% от всей площади. Остальные работы проведут в осеннюю лесокультурную кампанию.

Восстановление проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» национального проекта «Экология».

Как рассказывают в областной администрации, в этом году Курская область получила три пожарные автоцистерны, 23 единицы лесопожарного оборудования, трактор МТЗ-82 в комплекте с дополнительным оборудованием и 25 единиц лесопосадочного оборудования.

Напомним, с 8 июля в регионе действует особый противопожарный режим, введены ограничения на посещение лесов. Было зафиксировано пять возгораний на сопредельных территориях, однако лесных пожаров не допущено.