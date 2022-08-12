Голосование завершится 23 августа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На сайте Российского военно-исторического общества продолжается голосование за лучший проект мемориального комплекса «Курская битва», который создается к 80-летию победы в сражении.

Уже известны итоги международного конкурса. В нем приняли участие 17 проектов, из них члены жюри выбрали двух финалистов.

Первый финалист - «Студия Грекова», которая доработала нереализованный проект скульптора Евгения Вучетича. Памятник был задуман как демонстрация столкновения советской и германской армий, которые аллегорически изображены в виде двух клиньев с расположенными на них элементами военной техники.

Второй финалист – объединение художников – выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Художники представили проект, в центре которого фигура русского солдата, который не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с силуэтами немецкой техники.

Будут реализованы и проекты из Курской области, однако их предстоит выбрать по итогам народного онлайн-голосования.

Познакомиться с проектами и отдать свой голос можно здесь. Свой выбор сделали уже 15 тысяч человек. Голосование завершится 23 августа, в День годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.