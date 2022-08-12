В Курске автомобиль сбил шестилетнего ребенка

Ребенок получил различные травмы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 11 августа примерно в 18:20 на улице Дзержинского рядом с домом № 50 женщина-водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», сбила пешехода 2016 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 11 августа в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 14:35 на улице Стрелецкая Набережная в районе дома № 6а. По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя мотоциклом «Racer», не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате ДТП водитель и пассажир, 2008 года рождения, получили травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Курской области обращается к родителям с призывом контролировать поведение несовершеннолетних вне дома. Крепко держать маленьких детей за руку вблизи проезжей части дороги.