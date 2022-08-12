Курян приглашают на кинопикник

В Курске проходят открытые кинопоказы все лето Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский киновидеофонд приглашает на показ семейной комедии «Артек. Большое путешествие». Кинопикник состоится 12 августа в 19:30 в парке «Боева Дача» (ориентир – спортшкола №4), вход свободный.

Для комфортного вечернего досуга можно прихватить с собой пледы и стульчики.

Ранее КП сообщала, что 12 августа в 14:00 на Ермошкином озере в Курске стартует спортивный праздник.

В программе флэшмоб-разминка, веселые старты, легкоатлетический кросс, соревнования по волейболу, открытая тренировка БК «Русичи» по баскетболу. В скейтпарке пройдут соревнования и показательные выступления по экстремальным видам спорта (самокатный спорт, BMX, скейтбординг и т.д.), парусному спорту, водному туризму.