ВСУ 12 августа обстреляли курское село

В приграничье снова неспокойно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 12 августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе.

К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

КП уже сообщала, что приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили утром 11 августа более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Сработала система экстренного оповещения и местные жители успели спрятаться в укрытиях в частном секторе, в погребах, например.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.