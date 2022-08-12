Экспозиция открылась в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовал проект «Арт-Донбасс» в выставочном зале «Звездный».

Там открылись три выставки художественного музея «Арт-Донбасс» из Донецка: экспозиции акварелей современных донецких художников «Краски степных великанов» и две выставки детского рисунка «Чеховский мир» и «Капля жизни», посвященные творчеству Антона Чехова и Ивана Тургенева.

Работы донецких художников, как профессиональных, так и юных, пронизаны любовью к родной земле, поражают своей искренностью и художественной убедительностью.

На старте проекта подписано первое в регионе соглашение о сотрудничестве между «Звездным» и музеем «Арт-Донбасс».

Выставки продлятся до 27 августа, вход свободный, с 9 до 18 часов, вторник-воскресенье, без перерыва.