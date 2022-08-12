Курское «Динамо» проведет три товарищеских матча

Два матча состоятся во Дворце спорта в Крылатском, один - в подмосковном "Go парке". Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В рамках очередного этапа подготовки к сезону-2022/23 баскетболистки курского "Динамо" планируют сыграть три спарринга. Два пройдут во Дворце спорта в Крылатском, один - в подмосковном "Go парке".

17 августа бело-голубые в «Баскет Холл Москва» встретятся с оренбургской "Надеждой", которую в межсезонье возглавил главный тренер женской сборной России Александр Ковалев. Начало в 14:00. 18 августа там же динамовки сразятся с красноярским "Енисеем". Этот поединок стартует в 13:30. А 20-го августа в "Go парке" курские баскетболистки встретятся со столичной МБА. Этот матч начнется предположительно в 11:00.

Как сообщалось ранее, курянин Сергей Сердюк стал призером всероссийских соревнований по велоспорту.

Тем временем, баскетболист Дмитрий Дойников вернулся в Курск. Он выступал за «Русичей» в первой половине прошлого сезона.