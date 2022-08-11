В Курской области введут единую квитанцию за "коммуналку"

Курян ждет переход на новую квитанцию за ЖКХ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже в сентябре первые сто тысяч владельцев жилья в Курской области могут получить единую квитанцию за услуги ЖКХ.

– Мы отработали с несколькими ресурсоснабжающими организациями. Это и капремонт, и водоканал, и организации по вывозу мусора. Первые 100 тысяч лицевых счетов готовы запускать уже с 1 сентября, объединить их в единый платежный документ. Планируем эту базу расширять и к новому году выйдем на значительно больший результат, – сказал заместитель губернатора Алексей Дедов, сообщает газета "Друг для друга".

Руководитель Госжилинспекции Курской области Игорь Афонькин отметил, что Курская область одной из первых перешла на прямые расчеты потребителей с поставщиками услуг ЖКХ. И управляющие компании сегодня не получают деньги за энергоресурсы. Напрямую платят ресурсоснабжающим организациям сейчас более 99% потребителей.

– Однако единый платежный документ упростит для граждан расчет за коммунальные ресурсы. Оплачивать несколько квитанций неудобно, к тому же разные банки берут разные проценты, – подчеркнул руководитель ГЖИ.