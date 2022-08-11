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Экономика11 августа 2022 19:05

В Курской области введут единую квитанцию за "коммуналку"

Первые такие платежки куряне получат уже за сентябрь
Ольга ДАНИЛОВА
Курян ждет переход на новую квитанцию за ЖКХ

Курян ждет переход на новую квитанцию за ЖКХ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже в сентябре первые сто тысяч владельцев жилья в Курской области могут получить единую квитанцию за услуги ЖКХ.

– Мы отработали с несколькими ресурсоснабжающими организациями. Это и капремонт, и водоканал, и организации по вывозу мусора. Первые 100 тысяч лицевых счетов готовы запускать уже с 1 сентября, объединить их в единый платежный документ. Планируем эту базу расширять и к новому году выйдем на значительно больший результат, – сказал заместитель губернатора Алексей Дедов, сообщает газета "Друг для друга".

Руководитель Госжилинспекции Курской области Игорь Афонькин отметил, что Курская область одной из первых перешла на прямые расчеты потребителей с поставщиками услуг ЖКХ. И управляющие компании сегодня не получают деньги за энергоресурсы. Напрямую платят ресурсоснабжающим организациям сейчас более 99% потребителей.

– Однако единый платежный документ упростит для граждан расчет за коммунальные ресурсы. Оплачивать несколько квитанций неудобно, к тому же разные банки берут разные проценты, – подчеркнул руководитель ГЖИ.