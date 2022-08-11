Курян приглашают освоить азбуку скорой медицинской помощи

Научат правильно накладывать повязки и оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

13 августа в 11:00 в парке «Боева дача» любой желающий сможет посетить мастер-классы «Азбука скорой медицинской помощи» для взрослых и детей. Проведет их бригада скорой медицинской помощи.

В областной администрации сообщают, у курян будет возможность ознакомиться с устройством автомобиля скорой медицинской помощи. Также всех гостей мастер-классов научат правильно накладывать повязки, оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, травмах, переохлаждении, утоплении, кровотечениях, при наличии инородных тел в верхних дыхательных путях.

Мастер-классы будут проходить слева от центрального входа в парк.