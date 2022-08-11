Курянин перевел мошенникам 151 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут Фото: Архив "КП"

36-летнему курянину позвонил неизвестный и представился старшим следователем по особо важным делам. Он утверждал, что кто-то, воспользовавшись фиктивной доверенностью от имени мужчины, пытается оформить кредит. Мошенник убедил курянина в конфиденциальности информации и потребовал строго следовать инструкции.

Как рассказывают в региональном УМВД, дальнейшая беседа проходила уже с лжесотрудниками банка. После чего мужчина перевел 151 тысячу рублей на счет, который ему продиктовали мошенники.

Спустя некоторое время курянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению.

- Избежать финансовых потерь поможет вовремя прерванный разговор с незнакомцем. Если сомневаетесь в правдивости полученной по телефону информации – обсудите разговор с родственникам, позвоните в банк и полицию, - советуют в УМВД.