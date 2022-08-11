В Пенской школе-интернате Курской области отремонтируют восемь мастерских

Первого сентября в школе-интернате за парты сядут 74 ученика Фото: Архив "КП"

В Пенской школе-интернате завершается подготовка к новому учебному году. Как сообщают в областной администрации, в спальном корпусе и учебных аудиториях уже провели косметический ремонт. За счет регионального бюджета к началу учебного года отремонтируют кровлю здания общежития.

Однако самые масштабные работы провели в мастерских. На капремонт помещений и приобретение оборудования было выделено более восьми миллионов рублей. Всего должны отремонтировать восемь мастерских. Четыре из них уже полностью готовы, в остальных – работы завершат к 1 сентября. Мебель и оборудование уже закуплены.

На новом современном оборудовании дети продолжат осваивать программы предпрофильной подготовки по направлениям «Швейное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Сборка и ремонт мебели», «Монтаж санитарно-технического оборудования», «Подготовка младшего обслуживающего персонала». Список пополнит и новая программа – «Гончарное дело».

Первого сентября в школе-интернате за парты сядут 74 воспитанника, в том числе пять первоклассников и 12 выпускников.