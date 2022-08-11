Приложение «Курский транспорт» начало работать в тестовом режиме

Теперь пассажиры будут следить за движением общественного транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области запустил мобильное приложение «Курский транспорт». Об этом сообщили в областной администрации. Пока приложение работает в тестовом режиме.

Теперь куряне смогут получать информацию на карте о местоположении и движении общественного транспорта и прогноз прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев на остановку.

Также в троллейбусах по маршруту №8 с бортовым номером 051 и по маршруту №2 с номером 050 продолжается тестирование нового сервиса оплаты проезда. Теперь оплатить проезд можно с помощью мобильного приложения в один клик или путем считывания QR-кода в салоне.

- Преимущество нового способа оплаты в простоте, комфорте и безопасности: не нужно прикладывать карту к валидатору, обращаться к водителю или кондуктору, - говорят в региональном комитете транспорта и дорог.