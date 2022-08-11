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Происшествия11 августа 2022 11:37

Под Курском нашли минометную мину

Взрывоопасный предмет обнаружили в Касторенском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе нашли очередной боеприпас

В регионе нашли очередной боеприпас

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в Касторенском районе нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 августа. На место обнаружения, в поселок Олымский на улицу Березовая, были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном МЧС, была найдена минометная мина 88 миллиметров. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».