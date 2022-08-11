В Курской области пьяный водитель мопеда врезался в ограждение

Авария произошла в Советском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По информации регионального УГИБДД, авария произошла в Советском районе. Примерно в 11:30 в поселке Кшенский на улице Заводская, пьяный водитель 1958 года рождения без водительских прав, управляя мопедом марки «Orion», не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате ДТП водитель получил различные травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 10 августа в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 23:20 на улице Республиканская в Курске. По предварительным данным, женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», сбила женщину-пешехода 1976 года рождения.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.