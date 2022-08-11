Под Курском стартует парусная регата

В регионе в ближайшие дни пройдет несколько спортивных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

12-15 августа в Курчатове на территории пруда-охладителя Курской АЭС пройдет большая парусная регата.

Церемония открытия соревнований состоится 13 августа в 10:30. Спортсменов и зрителей ждут по адресу: Курчатов, яхт-клуб «Альбатрос».

Ранее КП сообщала, что завершился матч между курским «Авангардом» и его ближайшим соседом по турнирной таблице «Динамо Брянск».

Это была динамичная игра, которая завершилась заслуженной товарищеской ничьей - 0:0.

Также в Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола.

Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.